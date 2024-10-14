AB ülkelerine çağrı yaptı: 'İsrail’le Ortaklık Anlaşması'nı askıya alın'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:17

Güncelleme: 14.10.2024 - 15:17

İsrail ordusuna ait 2 tankın Lübnan’ın güneyindeki Ramyah’ta bulunan BM Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) ait üsse güç kullanarak girmesi sonucu 15 BM askeri hafif şekilde yaralanmıştı.

İsrail ordusunun baskını tepki toplarken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği ülkelerine seslendi. AB ülkelerini, İspanya ve İrlanda’nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın sonlandırması çağrısına karşılık vermeye çağıran Sanchez, BM misyonunun da Lübnan’dan çekilmeyeceğini söyledi.

İspanyol Başbakan, İsrail’i saldırıları nedeniyle bir kez daha kınadı.

İspanya ve İrlanda, İsrail’in insan hakları maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın gözden geçirilmesini isteyen diğer AB ülkeleriyle aylardır görüşmeler yürütüyor.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, AB üye ülkelerin parlamentoları, Avrupa Parlamentosu ve Knesset tarafından onaylanmış ve İsrail’in Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğine dair onlarca yıllık kanıtın ardından 2000 yılında yürürlüğe girmişti.