AB ve DSÖ'den Gazze uyarısı: 'Tarih hepimizi yargılayacak'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB liderlerini İsrail'e, "Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdurma ve sivilleri koruma" mesajı vermeye çağırdı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da Gazze ile ilgili yaptığı açıklamada "Tarih hepimizi bu çocukların katlandığı sıkıntılardan dolayı yargılayacak" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:48
AB ve DSÖ'den Gazze uyarısı: 'Tarih hepimizi yargılayacak'
Abone Ol google-news

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB Liderler Zirvesi'nin girişinde yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma değindi.

"Gazze'de durum, en kötü. Gazze'deki durumu anlatacak kelime yok" diyen Borrell, bugün liderlerin Ekim 2023'teki zirvede yaptıkları çağrıdan çok daha ileri gidecek olmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Borrell, "Bugün AB Konseyi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek, sürdürülebilir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması talepleriyle çok daha ileri gidecek" ifadelerini kullandı.

"Bugün Gazze'de yaşananlar insani bir kriz değil, insanlığın başarısızlığıdır" diye konuşan Borrell, "İnsanlar çok aç. Özellikle çocuklar yemek yemedikleri için çok hastalar" dedi.

Borrell, AB liderlerine çağrıda bulunarak, "AB Konseyi'nin İsrail'e güçlü bir mesaj göndermesini umuyorum: Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdur, geçişe izin ver, sivilleri koru" değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 18 Mart'taki açıklamasında da İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını söylemişti.

BİR UYARI DA DSÖ'DEN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan kıtlık ve çocukların açlıktan ölmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde Refik'in açlıktan ölen ve ağır yaralanan çok sayıda çocuk ve gençten sadece biri olduğunu belirten Ghebreyesus, "Tarih hepimizi bu çocukların katlandığı zorluklardan dolayı yargılayacak" ifadelerine yer verdi.

Ghebreyesus, Gazze için "derhal ateşkes" ile sınırsız ve ölçeği büyütülmüş insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.


gazze haberleri AB haberleri DSÖ haberleri uyarı haberleri

İlgili Haberler

İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açmışlardı: Beraat kararı bozuldu

İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açmışlardı: Beraat kararı bozuldu
Ünlü sanatçı Faramarz Aslani hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Faramarz Aslani hayatını kaybetti
Yazar Salman Rüşdi'den yapay zeka testi: 'Özgünlük ve mizah yok'

Yazar Salman Rüşdi'den yapay zeka testi: 'Özgünlük ve mizah yok'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması

AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması
Kayseri’de cezaevi nakil aracı devrildi; 2’si ağır, 11 yaralı

Kayseri’de cezaevi nakil aracı devrildi; 2’si ağır, 11 yaralı
Hamza Dağ’ın logosuz kampanyasını MHP bozdu!

Hamza Dağ’ın logosuz kampanyasını MHP bozdu!
Yıllarca mahallenin çocuklarını istismar etti, bunun için özel oda bile yaptırdı

Yıllarca mahallenin çocuklarını istismar etti, bunun için özel oda bile yaptırdı
'Kazanacak adayın yanında olmam gerekir' diyerek İYİ Parti’den istifa etmişti: CHP’nin adayına desteğini açıkladı

'Kazanacak adayın yanında olmam gerekir' diyerek İYİ Parti’den istifa etmişti: CHP’nin adayına desteğini açıkladı
Ozan Tufan’dan flaş açıklama: ‘Şu an dönsem Fenerbahçe’de oynarım’

Ozan Tufan’dan flaş açıklama: ‘Şu an dönsem Fenerbahçe’de oynarım’
Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den seçim sonrasına ilişkin değerlendirme: 'Uçuruma yuvarlanırız'

Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den seçim sonrasına ilişkin değerlendirme: 'Uçuruma yuvarlanırız'
Çamaşır makinesine giren Elif havasızlıktan öldü

Çamaşır makinesine giren Elif havasızlıktan öldü