AB ve DSÖ'den Gazze uyarısı: 'Tarih hepimizi yargılayacak'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:48

Güncelleme: 21.03.2024 - 17:48

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB Liderler Zirvesi'nin girişinde yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma değindi.

"Gazze'de durum, en kötü. Gazze'deki durumu anlatacak kelime yok" diyen Borrell, bugün liderlerin Ekim 2023'teki zirvede yaptıkları çağrıdan çok daha ileri gidecek olmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Borrell, "Bugün AB Konseyi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek, sürdürülebilir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması talepleriyle çok daha ileri gidecek" ifadelerini kullandı.

"Bugün Gazze'de yaşananlar insani bir kriz değil, insanlığın başarısızlığıdır" diye konuşan Borrell, "İnsanlar çok aç. Özellikle çocuklar yemek yemedikleri için çok hastalar" dedi.

Borrell, AB liderlerine çağrıda bulunarak, "AB Konseyi'nin İsrail'e güçlü bir mesaj göndermesini umuyorum: Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdur, geçişe izin ver, sivilleri koru" değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 18 Mart'taki açıklamasında da İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını söylemişti.

BİR UYARI DA DSÖ'DEN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan kıtlık ve çocukların açlıktan ölmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde Refik'in açlıktan ölen ve ağır yaralanan çok sayıda çocuk ve gençten sadece biri olduğunu belirten Ghebreyesus, "Tarih hepimizi bu çocukların katlandığı zorluklardan dolayı yargılayacak" ifadelerine yer verdi.

Ghebreyesus, Gazze için "derhal ateşkes" ile sınırsız ve ölçeği büyütülmüş insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.