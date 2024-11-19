Werder Bremen, X platformundan ayrıldı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Werder Bremen, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten (Twitter) ayrıldıklarını duyurdu.

Werder Bremen, X platformundan ayrıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:51

Werder Bremen, X'in sahibi Elon Musk'ın politikası sebebiyle platformdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bundan böyle BlueSky uygulamasında paylaşımlarının devam edeceğini açıklayan Werder Bremen, X'in sahibi Elon Musk'ın "ifade özgürlüğü kisvesi altında nefret söyleminin, azınlıklara yönelik nefretin, aşırı sağcı paylaşımların ve komplo teorilerinin inanılmaz bir hızla yayılmasına" izin verdiği gerekçesiyle platformdan ayrıldığını açıkladı.

ST. PAULİ DE AYRILMIŞTI

Werder Bremen'in X'te 539 bin takipçisi bulunuyordu.

Öte yandan önceki günlerde bir başka Alman kulübü St. Pauli de benzer gerekçelerle X platformundan ayrıldığını açıklamıştı.


Etiketler: #werder bremen #Twitter #elon musk

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