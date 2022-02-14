ABD, 16 Şubat'ı işaret etmişti... Zelenskiy: Tüm dünyaya göstereceğiz!

14 Şubat 2022 Pazartesi, 22:58

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın, Pekin Olimpiyatları'nın bittiği 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edebileceğini söylemişti. Rusya'nın yalanladığı bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapan, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu.

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

"TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ"

16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz" ifadesini kullandı.

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.