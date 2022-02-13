Zelenskiy panik yapmayın demişti ama... Bir ülkeden daha Kiev'i terk etme kararı
Avustralya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı. Büyükelçilik personeli batıdaki Lviv kentinde geçici bir ofise taşınacak.
Avustralya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı.
Ülke basınındaki haberlere göre, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna’da durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçiliğinin boşaltılması direktifini verdi.
"KABUL EDİLEMEZ"
Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit eden tek yönlü eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyleyen Morrison, Çin yönetimini, Avustralya’nın ABD, Japonya ve Hindistan ile yaptığı görüşmeleri eleştirirken Moskova’nın askeri saldırganlığı karşısında tepkisiz kalmakla suçladı.
Dışişleri Bakanı Marise Payne, ülkenin doğu sınırında Rusya'nın askeri yığınak yapması nedeniyle başkentte durumun tehlikeli bir hal aldığını, büyükelçilik personelinin batıdaki Lviv’de geçici bir ofise taşınacağını duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi durumunda Avustralya vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermekte zorlanacaklarına işaret eden Payne, Ukrayna’daki Avustralyalılara, ülkeyi terk etmeleri tavsiyelerini sürdürdüklerini ifade etti.
ZELENSKİY, 'PANİK EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ' DEMİŞTİ
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Düşmanlarımızın en iyi dostu ülkemizdeki panik" demiş ve batılı ülkelerin korkuya kapılmamasını istemişti.
Tüm tehditlere karşı önlemler aldıklarını ve askeri tatbikatlar düzenleyeceklerini söyleyen Zelenskiy, sükunet çağrısında bulanarak, "Herhangi bir saldırının önce devlet içinde istikrarsızlaştırmayla başladığını biliyoruz. Aynı zamanda sınır bölgelerimizde tatbikatlarımız da olacak. Planlı hareket ediyoruz. O yüzden kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında" diye konuştu.
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