ABD: Anlaşma olmasa bile İran nükleer silah elde edemeyecek

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:25

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ile dolaylı olarak Viyana’da devam eden ve ABD’nin 2018’de çekildiği İran nükleer programına yönelik Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) anlaşmasına dönüş müzakerelerine değinerek açıklamalarda bulundu.

Sözcü Ned Price, İran ile Viyana’da devam eden görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıp varamayacaklarının belirsizliğini koruduğunu ve İran’ın nükleer programı konusunda anlaşmanın olmadığı bir senaryoya hazırlandıklarını açıkladı.

Price, “Gerçek şu ki, son aylarda Viyana'da P5+1 (BM beş daimi üyesi ve Almanya) bağlamında önemli ilerlemeler kaydettik, ancak elbette anlaşmayı tamamlayamadık ve tamamlayıp tamamlamayacağımız da kesin değil ve bu belirsizliğini koruyor” dedi.

'İKİNCİ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ'

Ned Price, Avrupalı müttefiklerle görüşmeleri sürdürdüklerine dikkat çekerek, OKEP’e karşılıklı dönüşün belirsiz olmasından dolayı anlaşmanın olduğu ve olmadığı iki senaryoya da hazırlandıklarını söyledi.

Price, “Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, OKEP’in olmadığı ve bizim için onun gereğini yerine getirecek başka taktiklere ve başka yaklaşımlara başvurmak zorunda kalacağımız bir senaryoya hazırlanıyoruz. Başkan Biden, İran'a OKEP olsun ya da olmasın, bir nükleer silah edinmesine asla ve asla izin verilmeyeceğini açıkça beyan etti” dedi.