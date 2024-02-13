ABD Basını: İsrail'den Mısır'a 'çadır kent' teklifi

İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine saldırısı öncesi yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı bölgedeki Filistinlilerin tahliyesi için Mısır’a 15 çadır kent kurulması teklifinde bulunduğu belirtildi.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:08
ABD Basını: İsrail'den Mısır'a 'çadır kent' teklifi
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ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, İsrail’in Refah’a saldırısı öncesi ABD ve Arap ülkelerince finanse edilmek üzere kenttekilerin tahliye edilmesi amacıyla çadır kentler kurulmasına ilişkin Mısır’a son günlerde teklifte bulunduğu ifade edildi.

Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, teklifin Gazze Şeridi’nin güneybatı kesiminde her biri yaklaşık 25 bin çadırdan oluşan 15 kamp alanı kurulmasını içerdiği belirtildi.

Söz konusu teklifin ABD ve Mısır’ın endişelerine rağmen İsrail’in Refah’a yakın bir zamanda saldırmayı planladığının göstergesi olduğu kaydedilen haberde, “Mısır, İsrail’in teklifi hakkında kamuoyuna açık bir şekilde yorumda bulunmadı” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in teklifine göre kampların kurulması, geçici sağlık tesisleri ve su tedariğinden Mısır’ın sorumlu olacağının vurgulandığı aktarıldı.

MISIR’DAN BARIŞ ANLAŞMASI YORUMU

Öte yandan Mısır'dan The Wall Street Journal gazetesinin "Kahire yönetiminin, Refah'a karadan girilmesi durumunda barış anlaşmasını askıya alacağını İsrail'e ilettiği" haberiyle ilgili açıklama geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Mısır, İsrail ile arasında (diplomatik) ilişkilerin kurulmasını öngören Barış Anlaşması'nı 40 yıldır sürdürüyor. Karşılıklı olması durumunda Mısır, yükümlülüklerini her zaman yerine getirir. Bu nedenle bu konuda yapılan yorumları dikkate almıyorum" ifadesini kullandı.

SİVİLLER REFAH'TA SIKIŞTI

Gazze’ye saldırılarda binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah’ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail’i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

REFAH'A SALDIRILAR

İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.


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