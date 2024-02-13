Pasaportsuz biletsiz uçtu: Tutuklandı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:03

Güncelleme: 13.02.2024 - 09:03

Londra'dan New York'a pasaportsuz ve biletsiz uçan 46 yaşındaki Craig Sturt, Richmond'da gözaltına alındı.

İddiaya göre Sturt, 23 Aralık'ta British Airways uçağına binmeden önce Heathrow Havalimanı'nda güvenlik kontrol noktalarından ve pasaport kontrolünden hiçbir belge göstermeden geçti.

New York'ta JFK havaalanına vardığında durduruldu ve Birleşik Krallık'a geri gönderildi; burada tutuklandı ve Havacılık Güvenliği Yasası kapsamında dolandırıcılık suçlarıyla suçlandıktan sonra Uxbridge Sulh Ceza Mahkemesi'nde suçları kabul etti.

British Airways yaptığı açıklamada "Yetkililere soruşturmalarında yardımcı oluyoruz" ifadesinde bulundu.

Heathrow Havaalanı sözcüsü "Bu vakaya karışan kişi de dahil olmak üzere herkes güvenlik taramasına tabi tutulacak" dedi.