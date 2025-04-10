ABD basını: Trump Türkiye'yi ziyaret edebilir

Yayınlanma: 10.04.2025 - 20:07

Güncelleme: 10.04.2025 - 20:07

Kanalın, bir Beyaz Saray yetkilisi ile konuya aşina diğer iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "Trump önümüzdeki ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretlerin ardından Orta Doğu gezisine Türkiye'yi de katmayı düşünüyor" ifadesini kullandı.

CNN'e konuşan yetkililerden biri, söz konusu ziyaretin, Trump ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son telefon görüşmelerinden birinde konuşulduğunu iddia etti.

Haberde ayrıca, Trump'ın, İsrail'i Orta Doğu turu programına katmayı şu an için düşünmediği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul ettiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı. Birçok şey yaptık ve hiçbir zaman sorun yaşamadık. Hatırladığınız üzere rahibi de geri aldık Türkiye'den. Çok büyük bir anlaşmaydı" ifadelerini kullanmıştı.