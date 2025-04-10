Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:35

Güncelleme: 10.04.2025 - 18:47

Beyaz Saray’dan bir yetkilinin CNBC’ye yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı son kararnameyle Çin mallarına yönelik vergi oranı yüzde 84’ten yüzde 125’e yükseltildi.

Ancak bu oran, daha önce Çin’den gelen fentanil ve ilgili ürünlere uygulanan %20’lik ek vergiyle birleştiğinde, toplam yük yüzde 145’e kadar çıkmış oldu. Uzmanlar bu durumu, ticaret savaşında yeni bir tırmanma olarak yorumluyor.

Trump yönetimi, özellikle ilaç hammaddeleri ve stratejik sektörleri hedef alan bu vergi artışıyla Çin üzerinde ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, Çin’i “Amerikan sanayisini ve iş gücünü tehdit eden bir ülke” olarak nitelemiş ve gümrük vergilerini, Çin'e karşı en etkili silah olarak tanımlamıştı.

Çin cephesinden ise henüz resmi bir yanıt gelmiş değil. Ancak Pekin'in daha önce benzer adımlara misilleme ile karşılık verdiği biliniyor.