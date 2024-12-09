Rusya'dan 'nükleer silah' uyarısı: Eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:08

Güncelleme: 09.12.2024 - 10:08

Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) daimi temsilcisi Viktor Vasilyev, NATO'nun, Rusya ve Belarus sınırına taktik nükleer silahlar için dağıtım sistemleri yerleştirme potansiyeline sahip güçler yığdığını söyledi.

Vasilyev, “NATO'nun, Rusya ve Belarus sınırlarında, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip silahları konuşlandırma potansiyeline sahip askeri yoğunlaşmasını görebiliyoruz” dedi.

Vasilyev'e göre KGAÖ, “Avrupa'daki gerilimin daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde arttığını” kaydetti.

Vasilyev, “Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının ardından stratejik durum daha da kötüleşti” diye konuştu.

Batılı ülkelerin, “Kafkasya'daki durumu olumsuz etkileyerek istikrarsızlığı körüklediğini” savunan Vasilyev, şunları söyledi:

“Orta Asya'daki durum da gerginliğini koruyor çünkü bölge hala Afganistan'dan gelen uyuşturucu, terörizm ve aşırıcılık tehditleriyle karşı karşıya.”