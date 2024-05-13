Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:56

Güncelleme: 13.05.2024 - 13:57

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Rus ordusunun Harkov'a ilerleyişinin, Ukrayna yönetimini Rusya ile ateşkesi kabul etmeye zorlayabileceğini öne sürdü.

Gazete, “Rus birliklerinin, Harkov'a saldırması durumunda Ukraynalıların ve müttefiklerinin moralinin tamamen bozulabileceğini” iddia etti.

Gazetede, Batı'ya yönelik “İki yıl, yüz binlerce kayıp ve milyarlarca doların ardından çok az şeyin değiştiği izlenimine kapılabilirler” ifadeleri yer aldı.

Gazeteye göre, bu da Ukrayna yönetimi üzerinde Rusya ile ateşkes görüşmeleri yapma baskısını artıracaktır.

11 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov ekseninde nüfusun yoğun olduğu bazı yerlerin ele geçirildiğini bildirdi.

Bölgedeki sözde askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaly Ganchev, “Ukrayna birliklerinin Harkov yakınlarında mevzilendiğini ancak Rus güçlerinin saldırısı karşısında geri çekilmek zorunda kaldıklarını” iddia etti.