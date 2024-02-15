ABD basınından 'uzay' iddiası: Kremlin'den jet yanıt

Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:49

Güncelleme: 15.02.2024 - 13:27

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner'ın, "ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD basını Turner'ın bahsettiği güvenlik tehdidinin "Rusya'nın potansiyel olarak uzaya nükleer anti-uydu silahı göndermesiyle ilgili olduğunu" iddia ederken Peskov, bu iddiaların "kötü niyetli bir uydurma" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Beyaz Saray'ın ne yapıp edip Kongre'yi para tahsis edecek bir tasarıyı oylamaya teşvik etmeye çalıştığı çok açık" diyen Peskov, "Beyaz Saray'ın hangi hilelere başvuracağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Peskov, Beyaz Saray tarafından ayrıntılar açıklanana kadar raporların içeriği hakkında yorum yapmayacağını söyledi. Turner, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve tehdidin uzay ile ilgili olduğunu belirtmiş ancak ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı.

TASS'ta yer alan habere göre, Peskov ile benzer bir açıklama yapan Moskova'nın silahların kontrolünden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi "kötü niyetli uydurma" ile suçladı.

ABD BASININDA YER ALAN İDDİA

ABC News ve New York Times'ın yanı sıra Reuters'a da konuşan kaynaklar, Turner'ın "ulusal güvenlik tehdidi" bildirisinin arka planının "Rusya'nın, uzaya nükleer silah yerleştirme planıyla ilgili olduğu" iddiasında bulunmuştu.

New York Times'ta yer alan haberde, durumun mevcut olarak bir tehdit oluşturmadığı ve Rusya'nın hâlâ teknolojiyi geliştirme aşamasında olduğu öne sürülmüştü.