ABD'den İsrail'e 'beyaz fosfor' soruşturması

ABD basınında yer alan habere göre Washington yönetimi, İsrail'in Gazze’de sivil can kayıplarına yol açan hava saldırıları ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:14
ABD'den İsrail'e 'beyaz fosfor' soruşturması
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ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin en yakın müttefiklerinden İsrail’in saldırılarını araştırdığını duyurdu.

Gazetenin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, bakanlığın İsrail’in Gazze'de onlarca sivilin ölümüne neden olan hava saldırıları ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığına yönelik iddialar ile ilgili soruşturma başlattı. ABD, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İsrail’in geçtiğimiz yıl 31 Ekim'de Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği ve 125 kişinin öldüğü hava saldırısı sırasında ABD’den alınan bombaların kullanılıp kullanmadığını araştıracak.

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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin İsrail’e bir tepki mekanizması olarak işlemediğini belirterek, "Süreç, sivillere zarar veren olayları düzenli olarak değerlendirmek ve bu tür olayların gelecekte meydana gelme riskini azaltmak için uygun politikalar geliştirmek üzere planlandı" dedi.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ, İSRAİL'İ “FOSFOR BOMBASI” KULLANMAKLA SUÇLAMIŞTI

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullandığı öne sürmüştü.

HRW’ye göre beyaz fosfor işaretleme, sinyal verme, görüşü azaltmak için ya da insanları ve nesnelere zarar vermek amacıyla yangın çıkarmak için silah olarak kullanılabiliyor.


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