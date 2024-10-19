ABD basınından Yahya Sinvar iddiası: 'Cesedi, pazarlık kozu olabilir'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:52

Güncelleme: 19.10.2024 - 12:52

CNN'in haberine göre, öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın cesedi, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için bir “pazarlık kozu” olarak kullanılabilir.

CNN, iki İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde, 16 Ekim'de İsrail saldırısında öldürülen Sinvar'ın cesedinin rehinelerin geri dönmesini sağlayacak “anahtar” olabileceğini belirtiyor.

Habere göre, İsrailli yetkililer halen Sinvar'ın cesedinden “nasıl yararlanılacağını” tartışıyor.

İsrail ordusu, 17 Ekim'de, Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyururken, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de dün Sinvar'ın öldüğünü doğrulamıştı.

Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.