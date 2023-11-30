ABD Başkan adayı Cenk Uygur konuştu: 'İsrail’e desteği tamamen keseceğim!'

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:06

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:06

Gazeteci Cenk Uygur, İsrail propagandasının Batı’da eskisi gibi karşılık bulmadığını söyledi. Uygur’a göre ABD’li gençler yoğun bir şekilde Filistin’i destekliyor.

Başkan Adaylığını açıklayan Türk gazeteci, harici.com.tr’den Sarp Sinan Hacır’a yaptığı açıklamalarla rakiplerini topa tuttu. Biden’ın Trump’a karşı kazanma şansının sıfır olduğunu iddia etti.

BIDEN MÜSLÜMANLARI KAYBETTİ

Uygur, gençlerin ve Müslüman ABD’lilerin Biden’ı 2020’de zafere taşıdığını söyledi. Uygur, “ Biden, İsrail politikalarıyla Müslüman seçmeni kaybetti. Onun şansına Müslümanlar, seçim için en kritik eyaletlerden biri olan Michigan’ın ciddi bir kısmını oluşturuyorlar. Michigan’ı ve gençleri kaybederseniz seçimi kazanamazsınız. İronik bir şekilde Joe Biden’ın siyasi kariyerini İsrail desteği bitirecek” ifadelerini kullandı.

Cenk Uygur, “İsrail’in hedefi Hamas’ı temizlemek değil Gazze’ye sahip olmak. İsrail bu kadar saldırgan bir şekilde tüm bölge ülkelerle kavga ediyor. Peki, Amerika çekilirse ne olacak? İsrail kendi başına bu mücadeleyi verebilecek mi?” diye ekledi.

TRUMP İSRAİL’İ “SATABİLİR”

ABD’de bu desteği kimin çekebileceği üzerine gelen soruya ilişkin, “ Biden, kariyerini İsrail’in cebinde geçirmiş bir siyasetçidir. Bu nedenle onun böyle bir hamle yapması beklenemez. Trump’tan nefret ediyorum ama onun epey şeffaf olduğunu kabul etmem gerekir. Trump, parayı kim verirse onun istediğini yapar ve bunu söylemekten çekinmez. Trump’ın 2016’da İsrail’i desteklemesinin sebebi kampanyasına bağış yapan Yahudi iş adamı Sheldon Adelson’du. Adelson hayatını kaybettiğine göre Trump’ın aynı politikayı sürdürmesi için bir sebep yok. Ayrıca Netanyahu’yu da sevmediğini biliyoruz. Şu anda Suudilerden para alıyor. Suudiler ona ne derse onu yapacaktır.” diye cevapladı.

‘RÜŞVET DAĞITMAYAN İŞİ BİLMİYORDUR’

Cenk Uygur, Trump’ın 2016 seçimlerinde Rusya müdahalesiyle seçilip seçilmediği sorusuna ise sert cevap verdi. Uygur, “ Rusya müdahale etmesine etti ama Trump o yüzden seçilmedi. Açıkçası, herkes ABD seçimlerine müdahale ediyor. Az önce İsrail’den bahsettik, APAC gibi, İsrail İçin Demokratik Çoğunluk gibi birçok kuruluş İsrail’in çıkarları için ABD’li siyasetçilere milyonlarca dolar para akıtıyor. İsrail, ABD seçimlerine Rusya’dan kat ve kat daha fazla müdahale ediyor. Bunda da yalnız değiller. Suudiler de think-tankler aracılığıyla para akıtıyorlar. Dürüst olmak gerekirse ABD’li siyasetçilere rüşvet vermiyorsanız işi bilmiyorsunuz demektir”.

SAVAŞLARI SİLAH ŞİRKETLERİ ÇIKARIYOR

Cenk Uygur, Ukrayna ve İsrail’de çıkan çatışmalardan ABD’li silah şirketlerinin ciddi kar elde ettiğini söyledi. Uygur’a göre ABD’li siyasetçiler, yasal şekilde aldıkları rüşvetler yüzünden bu şirketlerin istediklerini yapıyor. Ortadoğu’da çıkan çatışmalar sonrası petrol fiyatları patlayınca enerji şirketleri zenginliklerini katlıyor. Çatışmaların devamından yalnızca silah şirketleri kazanç sağlıyor. Uygur’a göre Nancy Pelosi gibi politikacılar bu şirketlerin karı için sorun olmayan yerlerde sorun çıkarıyor.

İSRAİL’E DESTEĞİ KESECEĞİM

Kendi başkan adaylığına da değinen Uygur, “ABD’de doğmadığım için Başkan olamayacağımı söyleyenler var, ancak önümdeki engelleri aşıyorum. Arkansas’ta seçmen kâğıdına ismimi yazdırmayı başardım. Trump da anketlerde yüzde 1 alarak başlamış sonra bir anda tırmanmıştı. Benim karşımda Joe Biden gibi zayıf bir rakip var. Bunu başarmamam için bir sebep yok. Seçildiğim takdirde, ABD’yi sömüren şirketlerin isteklerini değil ABD’li seçmenin taleplerini yerine getireceğim. Okyanus aşırı savaşları fonlamaya bir son vereceğim. Pentagon, 6 yıldır aldığı bütçenin nereye gittiğini açıklayamıyor. 400 milyar doların nerede olduğunu açıklayamazsa başka bütçe alamaz. İsrail’e desteği tamamen keseceğim. Amerikalıların parasını Amerika için harcayacağım” ifadelerini kullandı.

CENK UYGUR KİMDİR?

Cenk Uygur, ABD'de tanınmış Türk kökenli bir politik yorumcu, aktivist ve The Young Turks (TYT) adlı çevrimiçi haber ve yorum programının kurucusu ve sunucusudur. 1970 yılında İstanbul, Türkiye'de doğan Uygur, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye göç etmiştir. Hukuk eğitimi aldıktan sonra, medya ve politika alanlarında kariyer yapmaya başlamıştır.

The Young Turks, başta YouTube olmak üzere çeşitli platformlarda yayınlanan, liberal ve ilerici görüşleri savunan bir programdır. Uygur, programda siyasi ve sosyal konuları ele alır ve sıklıkla ABD siyaseti üzerine yorumlar yapar. Ayrıca, kısa bir süre için MSNBC'de de sunuculuk yapmıştır. Uygur, politik yorumları ve sivri dilli eleştirileriyle tanınır ve bazen tartışmalı görüşleriyle dikkat çeker.