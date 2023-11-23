ABD Başkanlığı anketlerinde Trump öne geçti

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:07

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:12

ABD'de Başkan Joe Biden, aldığı desteği bir süredir kaybediyor. Özellikle Biden'ın en güçlü seçmeni olan genç seçmen artık eskisi gibi destek vermiyor. Ancak son anket, Başkan için vahameti ortaya koydu.

İlk kez demokrat Başkan Joe Biden, cumhuriyetçi Donald Trump'ın gerisine düştü. Son anketlerde Trump, tüm seçmenlerin yüzde 46'sının oyunu alarak yüzde 44'te kalan Biden'ın 2 puan önüne geçti.

Demokrat seçmenin Başkan Joe Biden'dan vazgeçmesinin en önemli nedeni Biden'ın İsrail'e verdiği koşulsuz destek.

CNN Türk'ün aktardığına göre, 81 yaşındaki Biden yerine daha genç bir aday görmek isteyen genç seçmenlerin yüzde 70'i Biden'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alış biçimini onaylamıyor.

Demokrat seçmenlerin yüzde 51'i İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı "çok ileri gittiğine" inanırken, yüzde 49'u ABD'nin İsrail'e askeri yardımda bulunmasına karşı çıkıyor.

Öte yandan yalnız İsrail'e verilen destek değil, genç seçmenlerin, Biden'ın iş performansına eylülde verdiği yüzde 46'lık onay da yüzde 31'e düştü. Biden'ın icraatlarına verilen destek, Nisan 2021'de yüzde 50'nin üzerindeyken, bu ankette yüzde 40'a geriledi.