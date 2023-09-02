ABD başkan adayı, Senato'yu hedef aldı: Ülkedeki en ayrıcalıklı huzurevi

Yayınlanma: 02.09.2023 - 11:40

Güncelleme: 02.09.2023 - 11:40

Güney Carolina eski valisi ve Birleşmiş Milletler Büyükelçisi 51 yaşındaki Nikki Haley, Senato'daki Cumhuriyetçi lider 81 yaşındaki Mitch McConnell'in Kentucky'de gazetecilere konuşurken bir ay içinde ikinci kez donma tehlikesi geçirmesinden bir gün sonra Fox News'e konuştu.

Haley, ABD Senatosu'nun "ülkedeki en ayrıcalıklı huzurevi" olduğunu söyledi.

Haley, "Şu anda Senato'nun ülkedeki en ayrıcalıklı huzurevi olduğunu söyleyebilirim. Mitch McConnell harika işler yaptı ve takdiri hak ediyor. Ancak ne zaman ayrılacağınızı bilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Kongre doktoru McConnell'in çalışabilecek durumda olduğunu, belki de Mart ayında düşme sonucu geçirdiği beyin sarsıntısının ya da dehidrasyonun etkilerini yaşadığını söyledi.

Washington'daki bir havaalanında "yüz üstü düşme" de dahil olmak üzere başka düşmeler de rapor edildi, ancak McConnell, 2026'da sona erecek olan yedinci dönemi olan mevcut altı yıllık dönemini tamamlayacağını söyledi.

Haley, "Hiç kimse McConnell'ın donduğunu görmekten, Dianne Feinstein'ı görmekten, olan biten pek çok şeyden ya da Joe Biden'ın düşüşünü görmekten duyduğumuzdan daha fazla hoşnut olmamalı" dedi.

Haley, 75 yaş üstü adaylar için zihinsel yeterlilik testleri yapılması çağrısında bulunarak, "50 yaşın üzerinde test yapsalar umurumda olmazdı. Ama bu insanlar ulusal güvenliğimiz hakkında karar veriyorlar. Ekonomimiz ve sınırlarımız hakkında kararlar veriyorlar" dedi.

Mevcut Senato'nun, ABD tarihindeki en yaşlı Senato olduğu biliniyor.

