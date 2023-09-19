ABD Başkan adayından Çin çıkışı: Şeytani bir imparatorluk olma yolunda ilerliyor
Eski ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan adayı Mike Pence, Çin'in "şeytani bir imparatorluk" olma yolunda ilerlediğini öne sürdü.
Eski ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan adayı Mike Pence, Çin'e ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Mike Pence, Çin'in "şeytani bir imparatorluk" olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Çin bir imparatorluk olmak için çok çalışıyor" dedi.
Pence, Çin'i, "21. yüzyılda ABD'ye yönelik en büyük stratejik ve ekonomik tehdit" olarak nitelendirdi.
Tayvan'a yönelik silah sevkıyatının arttırılması gerektiğini savunan Pence, Washington'un Pekin ile ekonomik ilişkilerini azaltması gerektiğini söyledi.
Pence, Çin sosyal ağı TikTok'u da kınadı.
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