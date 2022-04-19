ABD Başkanı Biden, dünya lideriyle Ukrayna’yı görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Romanya, İngiltere, NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede Ukrayna’ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım konularını ele aldı.
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden ve dünya liderlerinin görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlama konusundaki taahhütlerini "yineledikleri" aktarılarak, liderlerin Ukrayna halkıyla "dayanışmalarını teyit ettikleri" ve ülkedeki insani acıları kınadıkları belirtildi.
Beyaz Saray, liderlerin görüşmede ayrıca Rusya ile diplomatik ilişkileri ve Ukrayna’ya yönelik saldırılarından Rusya'yı sorumlu tutmak için ciddi ekonomik maliyetleri ele aldığını aktararak, liderlerin görüşmelerine devam etme konusunda anlaştıklarını açıkladı.
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