ABD'den Esad'ın kuzenleri dahil 6 kişiye yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2 kuzeninin de bulunduğu toplam 6 kişinin sentetik uyuşturucu türü olan Captagon hapı üretmek ve ihraç etmek gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
ABD Hazine Bakanlığı yaptırım listesini genişletiyor.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2 kuzeninin de bulunduğu 6 kişinin yaptırım listesine dahil edildiği aktarıldı.
Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi Başkanı Andrea M. Gacki, 6 kişinin sentetik uyuşturucu türü olan Captagon hapı üretmek ve ihraç etmek gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiğini belirtirken, "Suriye, kaçakçılığının büyük bir bölümünün Lübnan üzerinden gerçekleştirildiği ve son derece bağımlılık yapan Captagon üretiminde dünya lideri haline geldi. Müttefiklerimizle birlikte uyuşturucu geliriyle Beşar Esad rejimini destekleyenlerden hesap soracağız" ifadelerini kullandı.
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