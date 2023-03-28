Eski ABD'li yetkili: Rusya'nın Kaliningrad'da nükleer savaş başlıkları var

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:44

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 07:44

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önceden nükleer silahı tehdit olarak kullandığını ifade ederek, "Ancak burada blöf yapmıyor olabilir. Taktik nükleer silahları fiilen Belarus'a yerleştirebilir" dedi.

Bolton, bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin parçası olan Belarus'un Rusya tarafından "geri alınabileceği" konusuna yeterince dikkat edilmediğini belirterek, "Ancak askeri olarak (Putin) bunu yapsa bile çok bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü Kaliningrad'da kapsamlı nükleer malzemeler, füzeler, seyir füzeleri, dronlar ve savaş başlıkları olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın Kaliningrad'da, ABD'nin de 2019'da çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal eden füzeleri olduğunu söyleyen Bolton, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Rusya'nın Kaliningrad'da halihazırda sahip olduğu yetenekler en tehditkar olanları. Bazı taktik nükleer silahları hareket ettirme ve bu hususta kurallar geliştirme fikrinin bu dengeyi değiştireceğini düşünmüyorum."