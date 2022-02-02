ABD Başkanı Biden, Katar Emiri El Sani ile görüştü

02 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Batı ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yükselen gerilimin bir cephesi de enerji. Rusya’nın gaz tedarikini kesmesinden endişe eden ABD ve Avrupa olası bir krize karşı alternatif yollar arayışını sürdürüyor. Avrupa Birliği’nin (AB), gaz arzının yaklaşık üçte biri için Rusya’ya bağımlı durumda olduğu belirtiliyor. Potansiyel bir kesintinin mevcut enerji krizini daha da derinleştireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa’nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg, önceki gün yaptığı açıklamada, “Bir kaynağa çok bağımlı olunması nedeniyle Avrupa’daki enerji durumundan kaygılı olduklarını” kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın yanı sıra Avrupa’nın da enerji güvenliğini garanti altına alma konusunda işbirliği sözü verilmişti. Biden ve Von der Leyen, AB’ye “güvenilir ve uygun fiyatlı enerji tedariki” sağlamak için çalıştıklarını belirtmişti.

Biden ise önceki gün Beyaz Saray’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani ile bir araya geldi. Görüşmenin önemli başlıklarından birisi de enerji gündemiydi. BBC’nin haberine göre Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırması karşısında her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyleyen Biden, Rusya’nın gazı kesmesi olasılığında Katar’dan daha fazla doğalgaz tedarik etmesi talebinde bulundu.

Reuters’ın haberine göre, Katar, birkaç üretici ülke ile AB’ye gaz sağlayabileceğini belirtti. Haberde, bunun için Doha’nın doğalgazın birlik dışına satılmasına yasak getirilmesini, uzun dönemli bir kontratla ilgili 2018’de başlatılan ve AB’de doğalgazın serbest dolaşımını engellediğine dair tekel soruşturmasının çözüme kavuşturulmasını talep etti.

ABD’nin, Avrupa’nın karşılaşabileceği olası enerji tedarik sorunlarının üstesinden gelebilmek için alternatif tedarikçi olabilecek üreticilerle görüştüğü duyurulmuştu. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Biden yönetimi, Ukrayna işgali durumunda uygulanacak yaptırımlara karşılık Rusya’nın gazı kesmesi halinde Avrupa’nın ihtiyacının karşılanması için Katar’ın da aralarında da bulunduğu Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki doğalgaz üreticileri ile görüştüklerini belirtmişti.

Dünyanın en büyük LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ihracatçılarından olan Katar, halihazırda tam kapasitede üretim yapıyor ve kargolarının büyük kısmı uzun dönem kontratlar dahilinde Asya’ya gidiyor. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, devletin kontrolündeki Katar Enerji’nin spot piyasada az bir miktar olsa da LNG sattığını ve bunun büyük oranda Avrupa’ya gönderilebileceğini belirtmiş, fakat buradaki hacmin çok az olduğunu ve büyük bir fark yaratmayacağını söylemişti. BBC’nin haberine göre ancak uzun süreli anlaşmalarının olduğu -başta Çin ve Japonya olmak üzere- Asya’daki müşterilerinin bunu kabul etmesi halinde Katar, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa’nın ihtiyacı olan doğalgazın bir kısmını karşılayabilir.

KATAR, "NATO ÜYESİ OLMAYAN ÖNEMLİ MÜTTEFİK"



ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani ile görüşmesinin öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Katar ve ABD arasında 50 yıllık bir ortaklık olduğunu söyledi. Katar’ın on binlerce Afgana ev sahipliği yaptığını, Filistin meselesinde önemli rol üstlendiğini ifade etti. Biden, “Katar iyi bir dost ve güvenilir bir ortak. Katar’ı ‘NATO üyesi olmayan önemli müttefik’ olarak tanıma planı konusunda Kongre’yi bilgilendiriyorum. Bu, ilişkimizin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir ve bunu yapmanın zamanı geldi de geçiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Katar havayolları Qatar Airways’in, Boeing ile 20 milyar dolarlık anlaşma yaptığı, Boeing 777X’in yeni nesil kargo uçağı modeline 34’ü kesin 16’sı da opsiyonlu toplam 50 adetlik uçak siparişi verdiği de belirtildi.

