ABD Başkanı Joe Biden ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 23:28

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

"NATO DIŞI ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Katar'ı Orta Doğu'da ABD’nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını duyurdu.

Biden ve Al Sani’nin Orta Doğu'da güvenlik ve refah, küresel enerji kaynakları, Afganistan ve daha fazlasını içeren bir dizi konuyu ele alması bekleniyor.