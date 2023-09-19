ABD Başkanı Biden, Putin'i 'diktatör' olarak niteledi: Trump, bir diktatöre boyun eğiyor

Yayınlanma: 19.09.2023 - 14:56

Güncelleme: 19.09.2023 - 14:56

ABD Başkanı Joe Biden, Broadway'de düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde eski Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçilere yüklendi.

Joe Biden, Trump ve cumhuriyetçilerin "Amerikan demokrasisini yok etmeye kararlı olduklarını" ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "boyun eğdiklerini" iddia etti.

Biden, "2024'te başkanlığa yeniden adayım, çünkü demokrasi tehlikede. Çünkü 2024'te demokrasi bir kez daha oy pusulasında. Donald Trump ve cumhuriyetçilerin, Amerikan demokrasisini yok etmeye kararlı olduklarından kimsenin şüphesi olmasın. Ben her zaman demokrasimizi savunacak, koruyacak ve onun için mücadele edeceğim" dedi.

Putin'i "diktatör" olarak nitelendiren Biden, "Putin gibi diktatörlerin yanında yer almayacağım. Belki, Trump ve arkadaşları boyun eğebilir ama ben eğmeyeceğim" ifadelerini kullandı.