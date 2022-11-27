ABD Başkanı Joe Biden'dan 'alışverişlerinizi küçük esnaftan yapın' çağrısı
ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, Şükran Günü (Thanksgiving Day) ertesi başlayan ve Efsane Cuma (Black Friday) olarak bilinen indirimli alışveriş sezonuna, küçük esnafa destek mesajlarıyla katıldı.
ABD Başkanı Biden ve Yardımcısı Harris, eşleri ile ülkedeki ekonomik durgunluktan muzdarip küçük esnafı ziyaret etmeyi tercih etti.
ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile küçük esnaftan yaptığı alışveriş fotoğraflarını paylaşarak, “Amerika, bugün küçük (esnaftan) alışveriş yapın!” ifadesine yer verdi.
(Joe Biden)
Başkan Yardımcısı Harris de eşi Doug Harris ile Los Angeles şehrinde el yapımı ürünler satan küçük işletmeleri ziyaret ederek, Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı. Harris, paylaşımında, “Yerel alışveriş yapalım ve küçük işletmelerimizi destekleyelim” çağrısında bulundu.
(Kamala Harris)
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