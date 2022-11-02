ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf, 'Oğlum Irak'ta öldü'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 15:58

ABD Başkanı Joe Biden, Florida kentinde yaptığı bir konuşmada, merhum oğlu Beau'nun Irak'ta görev yaparken hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD Başkanı, tıbbi bakım sigortası ve sosyal güvenlik konuları hakkında açıklama yaptığı sırada Irak Savaşı ile devam eden Rusya-Ukrayna savaşını karıştırdı. Hatasını fark edince de oğlunun Irak'ta öldüğü için bu hatayı yaptığını ifade etti.

Başkan, "Enflasyondan bahsediyorlar... Irak'taki savaş'ın petrol üzerindeki etkisi ve Rusya'nın yaptıkları nedeniyle enflasyon, şu anda dünya çapında bir sorun... affedersiniz, Ukrayna'daki savaş" dedi.

Hatasını toparlamak için "Irak'ı düşünüyorum çünkü oğlum orada öldü" açıklamasında bulundu.

DOĞRUSUNU HATIRLADI

Biden, oğlu hakkındaki yanlış açıklamasından kısa bir süre sonra oğlunun ölümüne tekrar atıfta bulundu.

Başkan reçeteli ilaçların fiyatını tartışırken, oğlunun ölüm nedenini doğru bir şekilde ifade etti.

Biden, "Oğlum 4. evre glioblastomdan (beyin kanseri) öldü. İlaçları çok pahalıydı " dedi.

Başkan, 13 Ekim'de Colorado'da yaptığı bir konuşma sırasında da aynı hatayı yapmış ve kalabalığa Beau'nun "Irak'ta hayatını kaybettiğini" söylemişti.

Joe Biden'ın oğlu Beau Biden, Irak'ta bulundu ancak Eylül 2009'da bir yıl süren görevinden dönmüş ve Delaware Ulusal Muhafız tugayında askeri avukat olarak görev yapmıştı.

Beau Biden, Mayıs 2015'te mücadele ettiği kansere yenik düştü ve 46 yaşında vefat etti.