Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD Başkanı Trump, İran konusunda liderlerle görüştü: 'Anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi'

ABD Başkanı Trump, İran konusunda liderlerle görüştü: 'Anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi'

24.05.2026 00:33:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
ABD Başkanı Trump, İran konusunda liderlerle görüştü: 'Anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi'

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilişkin yürütülen diplomatik temaslar kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülke lideriyle görüştüğünü açıkladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Katarlı Bakan Ali el-Thawadi, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa El Halife ile İran konusunda telefon görüşmeleri  gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Trump, paylaşımında “İran İslam Cumhuriyeti ve barışa ilişkin bir mutabakat zaptıyla bağlantılı tüm konular hakkında çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK"

ABD, İran ve görüşmede yer alan çeşitli ülkeler arasında bir anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini belirten Trump, anlaşmanın nihai hale getirilmesine yönelik sürecin sürdüğünü kaydetti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de ayrı bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Trump, bu görüşmenin de “çok iyi geçtiğini” ifade etti.

Trump, “Anlaşmanın nihai unsurları ve detayları şu anda görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı açılacak” dedi.

Image

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Trump #İran

İlgili Haberler

Trump destekli mutlak butlanlı CHP operasyonları tutar mı?
Trump destekli mutlak butlanlı CHP operasyonları tutar mı? Yoksa başkanlık rejiminin dünyadaki en haksız, hukuksuz yetkilerle donatılmış modeliyle de yetinilmeyerek yıllar içinde geliştirilmiş sınırsız haksızlık, hukuksuzlukların içinde, iğne oyası gibi geliştirilen uygulamalarının yanlarına kâr kalabildiği ustalıklarında, ülkenin getirildiği çarpık düzenin haksızlıklarını, sonuçlarını görmemek inadındaki son çırpınışlar mı?
Trump, Erdoğan paylaşımını sildi: Cumhuriyet olayın perde arkasına ulaştı
Trump, Erdoğan paylaşımını sildi: Cumhuriyet olayın perde arkasına ulaştı ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı 'teşekkür' paylaşımını kısa süre içerisinde sildi. Ankara'daki resmi kaynaklar konu hakkında Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Trump'ın iddia ettiği gibi bir açıklaması olmadığını ve bu durumun muhataplara iletildiğini ifade etti.
Trump’ın kızı Ivanka Trump’a suikast planladığı öne sürülen zanlı Türkiye’de yakalandı
Trump’ın kızı Ivanka Trump’a suikast planladığı öne sürülen zanlı Türkiye’de yakalandı ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’a yönelik suikast planladığı iddia edilen Irak vatandaşı Muhammed Bakır Said Davut el Saadi’nin Türkiye’de yakalandığı öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki zanlı, 15 Mayıs’ta ABD’ye gitmeye hazırlandığı sırada gözaltına alındı.