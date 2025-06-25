ABD Başkanı Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı
paylaşımda, ABD medyasında çıkan ve İran nükleer tesislerine saldırının nükleer
tesislerine "tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay
geciktirdiğini" iddia eden haberlere tepki gösterdi.
“YALAN HABER” SUÇLAMASI!
ABD Başkanı, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New
York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini
etkisiz göstermek için birlik oluşturdu" değerlendirmesinde bulundu.
"İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY
Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor" ifadelerine
yer veren Trump, ABD'nin etkili medya organlarını "yalan haber
yapmakla" suçladı.
Trump, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik ABD'nin B-2
bombardıman uçakları ve denizaltıları tarafından gerçekleştirilen saldırıların
ardından, Tahran'ın nükleer kapasitesinin "tamamen imha edildiğini"
çeşitli platformlarda açıklamıştı.
Ülkedeki bazı medya organları ise bunun gerçek olmadığı,
ancak İran'ın nükleer çalışmalarını birkaç ay geriye atabilecek bir etki
oluşturulabildiği yönündeki iddiaları dillendirmişti.
WİTKOFF: "12 SIĞINAK DELİCİ BOMBA GÖNDERDİK"
Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'a
yapılan hava saldırıları sonucu, Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini
"yok ettiğini" detaylarıyla açıklayarak ABD medyasındaki iddiaları
yalandı.
Witkoff, Fox News'le yaptığı canlı bağlantıda,
"(İran'ın nükleer tesisi) Fordo'ya 12 sığınak delici bomba gönderdik.
Koruma kapağını deldiğine ve yok edildiğine şüphe yok" dedi.
“BU VATANA İHANETTİR, BU YÜZDEN ARAŞTIRILMALIDIR”
ABD medyasının, söz konusu iddialarına cevap veren Witkoff,
"Bu tür bilgileri sızdırmak, bilgi ne olursa ve hangi tarafta olursa
olsun, çirkindir. Bu vatana ihanettir, bu yüzden araştırılmalıdır. Ve bunu kim
yaptıysa, bundan kim sorumluysa, hesap vermeli" ifadelerine yer verdi.
Witkoff, sadece ABD'nin değil, "diğer ülkelerin
raporlarını da okuduğunu" belirterek, hedefe ulaşılamadığını ima eden
haberlerin "tamamen saçma" olduğunu söyledi.
İran'ın Isfahan nükleer tesisinin aynı zamanda
zenginleştirmenin sonunda malzemeyi metalize etmek için gerekli bir
"dönüşüm tesisi" olduğunu ifade eden Özel Temsilci, "Bildiğimiz
kadarıyla İran'da bunu yapabilen tek tesis olan Isfahan'daki bu dönüşüm tesisi
tamamen yok edildi" iddiasında bulundu.
Witkoff, bunun dışında, İsrail'in de daha önceden hedef
aldığı diğer iki yeraltı nükleer tesisinin de tamamen imha edildiğinden emin
olmak için "üst üste" bomba yağdırdıklarını, sonuçtan "hiç şüphe
duyamadığını" ifade etti.