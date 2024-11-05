Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:28

Güncelleme: 05.11.2024 - 09:28

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i karşı karşıya getirecek seçimlerin galibi, ABD'nin 47. başkanı olacak. Peki, ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? ABD başkanlık seçimi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini yapacak. Genel oy verme işlemi 5 Kasım'da başlayacak. Şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

2020'deki seçimde tüm oyların sayılması 4 gün sürmüştü.

Buna göre; 2024 ABD seçim sonuçlarının oy kullanma işleminin sona ermesi ve oy sayma işlemlerinin başlamasından 3-4 gün sonra açıklanacağı öngörülüyor.

OY SAYMA İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oylar her eyalette kendi sandıkları kapandıktan sonra sayılacak.

Sandık kapanış saatleri, eyaletten eyalete değişmekle birlikte genellikle yerel saatle akşam 7 (TSİ 03.00) civarında başlayacak.

ABD genelinde saat dilimlerinin farklı olması nedeniyle, Alaska ve Hawaii gibi eyaletlerdeki seçmenler hala sandık başına giderken, doğu yakasında oy pusulaları sayılmış olacak.