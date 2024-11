ABD başkanlık seçimleri: 47. Başkan kim olacak?

Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:13

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:19

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağı, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ise zafer konuşması için hazırlık yaptığı bildirildi.

ABD’nin en büyük nüfusuna ve delege sayısına sahip California da dahil ülkenin tüm eyaletlerinde sandıklar kapandı.

Seçimlerde 538 delegenin 270’ini kazanan aday, ABD'nin 47. Başkanı olacak.

Trump’ın toplam delege sayısı 265 olurken, Harris 194 delege elde etti.

HARRİS VE TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Trump’ın kazandığı eyaletler:

West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia ve Pensilvanya.

Harris’in kazandığı eyaletler:

Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi.

SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİ NE DURUMDA?

Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

Demokratlar ise 42 sandalye elde etti.

2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.

Kongre'nin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi kanadında ise Cumhuriyetçiler 190 sandalyeye ulaşarak, 166 sandalyede kalan Demokratların önünde gidiyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için 218 üyeye ulaşmak gerekiyor. Cumhuriyetçiler şu ana kadar 194, Demokratlar ise 183 koltuğu garantiledi.