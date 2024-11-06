ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu

Yayınlanma: 06.11.2024 - 03:47

Güncelleme: 06.11.2024 - 03:47

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı.

Demokratik Parti'nin başkan adayı Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday başkanlık seçimini kazanıyor.

NELER OLUYOR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris yarışıyor.

Seçim sonuçları henüz kesinleşmemiş olup, oy sayım işlemleri devam etmekte. Geçmiş seçimlerde, tüm oyların sayılması birkaç gün sürebildiğinden, 2024 seçim sonuçlarının da 3-4 gün içinde açıklanması beklenmekte.

Seçim öncesi anketler, Harris ve Trump arasındaki yarışın başa baş olduğunu göstermekteydi. Örneğin, 20-23 Ekim tarihlerinde yapılan bir ankette, her iki adayın da yüzde 48 oy oranına sahip olduğu belirtilmişti.

Seçim sonuçlarının belirlenmesinde, özellikle Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Georgia, Pennsylvania ve North Carolina gibi kritik eyaletlerdeki oy dağılımı önemli rol oynamakta.