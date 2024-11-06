ABD'de 30 bin oy "tedbiren" yeniden sayılacak

ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin sonuna yaklaşılırken, kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee kentinde 30 bin oyun, makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağı bildirildi.

ABD'de 30 bin oy
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AA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 03:06

Milwaukee şehir sözcüsü Jeff Fleming, yaptığı açıklamada, posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacağını duyurdu.

Fleming, açıklamasında, yaklaşık 30 bin oyun, oyları sayan makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağını belirtti.

Söz konusu makinelerin kapaklarının tam olarak kapanmadığının fark edilmesi üzerine bu kararı aldıklarını kaydeden Fleming, seçim güvenliği konusunda herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına ilgili oyları yeniden sayacaklarını söyledi.


Etiketler: #ABD #ABD seçimleri #2024 ABD Başkanlık Seçimleri

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