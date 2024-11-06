ABD'nin yeni başkanı Donald Trump mı, Kamala Harris mi olacak?

Yayınlanma: 06.11.2024 - 02:24

Güncelleme: 06.11.2024 - 02:24

Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. Oy verme işlemi doğu eyaletlerinde 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı, önümüzdeki saatlerde sandıklar kapanacak.

Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken, Demokratların adayı 60 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris ABD'nin ilk kadın başkanı olmak istiyor.

Demokratların adayı Harris seçim sonuçlarını Washington'dan, Cumhuriyetçilerin adayı Trump ise Florida'dan takip ediyor.

Başkan yardımcılığı için ise Cumhuriyetçilerden Ohio Senatörü James David Vance ile Demokratlardan Minnesota Valisi Tim Walz karşı karşıya geliyor.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ Çarşamba 05.00) kapanacak.

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO ÜYELERİ DE SEÇİLECEK

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.

ABD TARİHİNİN EN BELİRSİZ SEÇİMİ

ABD tarihinde ilk kez bu kadar 'belirsiz' bir seçime gitti. Ulusal çapta yapılan anketlerde Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki puan farkı 1-2'yi geçmedi.

SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ

Seçimin kaderini ise küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebilen "salıncak" eyaletler belirleyecek. Bu yüzden 2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor. Nüfusu itibarıyla çok delegeye sahip Pensilvanya ise ayrı bir öneme sahip, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabetin en çok yaşanacağı bölge olacak.

16 delegeye sahip olan Georgia, Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olmasına rağmen 2020 seçimlerinde Biden galip çıkmıştı. Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 ile en az delegeye sahip.