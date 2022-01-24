ABD Büyükelçiliği personelinin Kiev’den tahliye iddiası
ABD'nin, muhtemel bir Rusya müdahalesinden dolayı Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdiği ileri sürüldü.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi düşürmek için bir yandan diplomatik çalışmalar yürüten, diğer yandan Ukrayna ordusuna silah desteği veren ABD’nin ülkedeki diplomatik misyonuna yönelik de adım attığı ileri sürüldü.
ABD basınına yansıyan haberlere göre Kiev’deki ABD Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı’ndan zaruri olmayan tüm diplomatik personelin ve ailelerinin tahliyesini talep etti. Amerikan Fox televizyonunun ABD yönetiminden yetkililere dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev Büyükelçiliği’nde görevli personelin ailelerinin bugünden başlayarak Ukrayna’dan tahliye edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü. Haberde, yetkililerin Ukrayna’da bulunan ABD vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesi tavsiyesinde bulunacağını ifade ettiği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in geçen çarşamba Ukrayna ziyaretinin ardından 200 milyon dolarlık ABD yardımının ilk sevkıyatı önceki gün Kiev’e ulaşmıştı.
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