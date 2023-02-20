ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:07
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, beraberindeki heyetle Anıtkabir'de Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Blinken'ın beraberindeki heyette ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de yer aldı.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Blinken, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Blinken, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Türk ulusu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Elim bir afetin yaşandığı bu dönemde stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye'ye destek olurken, bugün burada Amerikan halkını temsil ediyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı addediyorum. Cumhuriyetin doğuşundan bu yana halklarımız arasında var olan bağ, bilhassa son derece büyük bir kederin yaşandığı bu günlerde derin, sağlam ve güçlü olmayı sürdürmektedir."


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