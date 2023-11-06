ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bağdat'ta protesto edildi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Bağdat ziyaretini protesto etmeye başladı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrı sonrası Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan Sadr yanlıları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyareti protesto etti.
Protestocular, ABD’li Bakan ile görüşen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani aleyhinde de sloganlar attı.
Irak güçleri, göstericilerin ABD Büyükelçiliği’ne olası yürüyüşüne karşı Yeşil Bölge’ye güzergah konumundaki köprüleri trafiğe kapatarak güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bağdat’ta Irak Başbakanı Sudani ile Gazze’yi görüşmüştü.
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