TKH'den ABD Büyükelçiliği önünde 'Blinken' protestosu

Yayınlanma: 05.11.2023 - 16:15

Güncelleme: 05.11.2023 - 17:30

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye’ye 5-6 Kasım arasında yapacağı ziyaret öncesinde Türkiye Komünist Hareketi Ankara İl Örgütü tarafından eylem yapıldı.

Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemde “Yankee Go Home!” ve “Emperyalist ABD’de ülkemizden ve bölgemizden defol!” sloganları atıldı.

Eylem sonrasında yapılan basın açıklamasında Blinken’ın Türkiye’ye gelişine ilişkin “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ülkemize bugün gelmesinin nedeni bellidir. Siyonist İsrail rejiminin baş destekçisi ABD emperyalizmi, başta kendi çıkarları olmak üzere İsrail’in güvenliğinin sağlanması için Ortadoğu’ya dönük bir dizi adım atmaktadır” şeklinde tanımlandı.

"BLİNKEN'İ ÜLKEMİZDE GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Basın açıklamasının devamında şöyle denildi:

“Mehmetçik Gazze’ye” diye çağrı yapanlar büyük bir sorumsuzluğa imza atmakta, önümüzdeki günlerde emperyalist ülkelerin askerlerinin “barış gücü” adı altında bölgeye girişine meşruiyet katmaktadırlar. ABD Dışişleri Bakanı tam da bunları bilerek Türkiye’ye gelmektedir.

"Bugün yaşadığımız savaşta atılması gereken en önemli adım İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi, Filistin halkının meşru taleplerinin kabul edilmesi ve İsrail’in işgal ettiği bölgelerden çekilmesidir.

Türkiye’yi ziyaret eden Blinken’in ajandasında ise bunların hiçbiri olmadığı açıktır.

İşte bu yüzden bu ülkenin komünistleri olarak biz bu ziyareti reddediyoruz ve Blinken’i ülkemizde görmek istemiyoruz.

Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun başına yeni çoraplar örülmesine hayır!"