ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi. Blinken, ABD'nin, IKBY ile ilişkilerine her zaman çok önem verdiğini dile getirdi.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:56
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkilerde mevcut işbirliğinin artarak sürdürülmesini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile Washington'da bir araya geldi.

Görüşme öncesinde kameralar karşısına geçen ikili, ABD ile IKBY arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan açıklamalarda bulundu. ABD'nin, IKBY ile ilişkilerine her zaman çok önem verdiğini belirten Blinken, hem Irak'ta hem de bölgede mevcut işbirliğinin artarak devamının önemli olduğunu dile getirdi.

Washington ziyaretinden duyduğu memnuniyeti kaydeden Barzani de ABD ile ilişkilere çok değer verdiklerini ve masadaki konuları kapsamlı şekilde görüşeceklerini kaydetti.


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