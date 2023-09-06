ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:51
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti
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ABD basınında yer alan habere göre, Kiev'e varan Blinken'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e 4'üncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ın burada 2 gün geçireceği bildirildi.


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