ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret ederek, "Polonya halkı, özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduğunun farkında" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşmesinin ardından, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Polonya sınırına kaçan Ukraynalıların bulunduğu sınırı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Polonya halkı özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Polonya bu krize yanıt olarak hayati faaliyetler gerçekleştiriyor” dedi.
“BEYAZ SARAY, 2,75 MİLYAR DOLAR BÜTÇE AYIRMAYA HAZIRLANIYOR”
Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca Beyaz Saray'ın, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından, Ukrayna'dan kaçanlara ve onları kabul eden ülkelere destek sağlamak için 2,75 milyar dolar bütçe ayırmaya hazırlandığını söyledi.
İlgili Haberler
- İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukrayna kilit kentleri kontrol ediyor
- İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti
- Son Dakika... Putin'den Ukrayna çıkışı: Zor bir karardı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
En Çok Okunan Haberler
- Prometey, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekildi
- AKP'li Bergama Belediyesi'nden esnafa tehdit!
- Blinken'dan Ukrayna-Polonya sınırına ziyaret
- Putin, Bennet ile Kremlin’den görüştü
- Hocalar takımlarını yüzüstü bırakmaz
- Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e...
- RAI de Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
- Kader maçını kazandık
- Zelenski, ABD'den savunma desteği ve uçak talep etti
- CSKA'da Yusuf Yazıcı şov!