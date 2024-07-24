ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 'Anlaşmayı inceleyeceğiz...'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 09:20

Güncelleme: 24.07.2024 - 09:20

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Filistinli grupların imzaladığı "Pekin Diyaloğu"nun metnini henüz incelemediklerini belirten Miller, bunu yapacaklarını dile getirdi.

Miller, "Ancak, çatışma sonrası Gazze'nin yönetimi ele alındığında, Hamas'ın bir rolü olamaz" diyerek, "Aylardır Hamas'ın terör örgütü olduğunu ifade ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze ve Batı Şeria'nın birleşerek Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesini istediklerini aktaran Miller, "Hamas için bir rol öngörmüyoruz" ifadelerini tekrarladı.

Miller, Çin'e bölgede gerginliğin artmasını engellemek için özellikle İran özelinde nüfuzunu kullanma çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası, aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı, "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.