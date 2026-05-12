ABD Donanması teyakkuzda... Nükleer üçlünün 'en gizlisi' bugün Cebelitarık’tan geçiyor!

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanması’na ait nükleer bir denizaltının Cebelitarık Limanı’na ulaştığını duyurdu. ABD Donanması’na bağlı 6. Filo, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, liman ziyaretinin Washington’ın 'esneklik, caydırıcılık ve NATO müttefiklerine bağlılık kapasitesini' gösterdiğini ileri sürdü.

Filo Komutanlığı ayrıca 'Ohio' sınıfı denizaltılardan fırlatılan balistik füzelerin 'tespitinin son derece zor' olduğunu öne sürerken, bu denizaltıların ABD’nin 'nükleer üçlü' olarak bilinen caydırıcılık sisteminin en dayanıklı unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Denizaltının bölgeye gönderilmesinin, İran’ın ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini reddetmesiyle bağlantılı olup olmadığı ilk etapta netlik kazanmadı.

İran ile ABD ve İsrail arasında 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından bölgede askeri hareketlilik dikkat çekici şekilde artmıştı.

'OHIO' SINIFI NEDEN ÖNEMLİ?

Ohio sınıfı denizaltılar, ABD ordusunun en gizli ve stratejik silah sistemleri arasında gösteriliyor.

Bu denizaltıların tam konumları genellikle 'çok gizli' kategorisinde tutuluyor. Çünkü söz konusu platformlar nükleer başlık taşıyabilen balistik füzelerle donatılabiliyor.

'Ohio' sınıfı denizaltılar;

Çok yüksek gizlilik kapasitesine sahip

Uzun süre su altında görev yapabiliyor

Stratejik caydırıcılık devriyeleri gerçekleştirebiliyor

Birden fazla nükleer başlık taşıyabilen Trident II D5 füzeleriyle donatılıyor

Ayrıca; Ohio sınıfı toplam 14 balistik füze ve 4 güdümlü füze denizaltısından oluşuyor. Güdümlü füze taşıyan versiyonlar 150’den fazla Tomahawk seyir füzesini taşıyabiliyor.

TAHRAN'A BİR MESAJ MI?

Bazı gözlemciler, ABD’nin normalde gizli tutulan bu denizaltının konumunu kamuoyuna açıklamasının İran’a yönelik güçlü bir mesaj taşıdığı görüşünde.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Washington’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifine verdiği yanıtı kısa süre önce 'çok kötü ve aptalca' sözleriyle nitelemişti.

Amerikalı yetkililer ise Trump’ın sabrının tükenmesi halinde İran’a yönelik askeri operasyonları yeniden başlatabileceğini öne sürüyor.

NÜKLEER ÜÇLÜ NEDİR?

'Nükleer üçlü' (nuclear triad), bir ülkenin nükleer silahlarını üç farklı platform üzerinden kullanabilme kapasitesini ifade ediyor. Bu yapı; kara konuşlu kıtalararası balistik füzeler (ICBM), stratejik bombardıman uçakları ve denizaltılardan fırlatılan balistik füzelerden oluşuyor. ABD, Rusya ve Çin gibi büyük nükleer güçler, caydırıcılık stratejilerini bu üçlü yapı üzerine kuruyor.

Uzmanlara göre sistemin temel amacı, olası bir ilk saldırıda tüm nükleer kapasitenin yok edilmesini engellemek. Özellikle nükleer denizaltılar, tespit edilmelerinin son derece zor olması nedeniyle 'ikinci vuruş kapasitesinin en kritik unsuru' olarak görülüyor. Bu sayede bir ülke saldırıya uğrasa bile karşılık verme kabiliyetini koruyarak caydırıcılığını sürdürebiliyor.