Necef Çölü’ndeki ‘şüpheli üs’ krizi büyüyor: Irak ordusu ve Şii milisler operasyon başlattı

Irak’ın Necef Çölü’nde İsrail güçlerine ait olduğu öne sürülen gizli üs tartışmaları sürerken, Bağdat yönetimi konuya ilişkin ilk resmi açıklamasını yaptı. Irak hükümeti, Mart ayında bölgede kimliği belirsiz silahlı unsurlarla çatışma yaşandığını ve bu güçlerin hava desteği altında geri çekilmeye zorlandığını doğruladı.

İran ile ABD ve İsrail arasında patlak veren savaş sırasında, söz konusu gizli üssün İran hedeflerine yönelik operasyonlarda kullanıldığı öne sürülmüştü. Irak hükümeti ise Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, “Şu anda Irak topraklarında herhangi bir yabancı üs veya güç bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

'EGEMENLİĞİ SAĞLAMA' OPERASYONU

Irak ordusu ile Haşdi Şabi birlikleri Salı günü Necef ve Kerbela çöllerinde geniş çaplı bir 'egemenliği sağlama operasyonu' başlattı.

Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyonları Komutanı Tümgeneral Ali el-Hamdani, operasyonun dört ayrı eksende yürütüldüğünü belirterek, Kerbela ile Nahib bölgesi arasındaki yolun güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Hamdani ayrıca operasyonun, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın talimatıyla ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdül Emir Yarallah’ın gözetiminde yürütüldüğünü söyledi.

Irak Savunma Bakanlığı da Genelkurmay Başkanı Yarallah’ın Nahib bölgesine giderek güvenlik hazırlıklarını ve sahadaki son gelişmeleri yerinde incelediğini duyurdu.

'KİMLİĞİ BELİRSİZ' GÜÇLERLE ÇATIŞMA

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada Irak topraklarında “yetkisiz hiçbir yabancı askeri gücün bulunmadığını” savunmuştu.

Açıklamada, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında gündeme gelen 'Kerbela çölüne hava indirme yapıldığı' yönündeki iddialara değinilerek, olayın aslında 5 Mart 2026’da yaşanan bir çatışmaya dayandığı belirtildi.

Iraklı yetkiliye göre, o tarihte bölgede bulunan Irak güvenlik güçleri, 'kimliği belirsiz ve izinsiz silahlı unsurlarla' çatışmaya girdi. Olayda bir Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yetkili ayrıca Irak güçlerinin son iki ay boyunca çöl bölgelerinde arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü, ancak herhangi bir yabancı güce rastlanmadığını ifade etti.

'SADDAM DÖNEMİNDEN KALMA...'

Son günlerde sosyal medyada yayılan videolarda, Irak güçlerinin İsrail askerleri olduğu öne sürülen unsurlarla çatıştığı iddia edilmişti.

Ayrıca Iraklı çoban Avvad eş-Şemmeri’ye ait olduğu belirtilen bir fotoğraf da geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre Şemmeri, bölgedeki 'şüpheli askeri hareketliliği' ilk fark eden kişi oldu ve durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İran’a yönelik savaşın ilk günlerinde Necef Çölü’nde yabancı askeri varlık bulunduğuna dair haberler yayılmıştı. Bir Iraklı çobanın bölgedeki askeri hareketliliği fark etmesi sonrası konu gündeme taşınmıştı.

AFP’ye konuşan bir Iraklı güvenlik yetkilisi ise İsrail güçlerinin Saddam Hüseyin döneminde inşa edilen terk edilmiş bir hava pistinde üs kurduğunu öne sürdü.

Yetkili, “Şu anda bölgede herhangi bir güç kalmadı, ancak geride ekipman bırakmış olabilirler,” dedi.

İsrail güçlerinin bölgede ne kadar süre kaldığı ya da tam görevlerinin ne olduğu netleşmezken, operasyonun ABD ile koordinasyon içinde yürütüldüğü ileri sürüldü.

WSJ: 'ABD'NİN BİLGİSİ VARDI...'

Aralarında Amerikalı yetkililerin de bulunduğu kaynaklar, geçtiğimiz Cumartesi günü The Wall Street Journal gazetesine yaptıkları açıklamada, İsrail’in İran’a yakın bir noktada 'ileri operasyon üssü' oluşturmak amacıyla bu tesisi kurduğunu iddia etti.

Haberde, tesisin savaş başlamadan hemen önce İsrail özel kuvvetleri ile lojistik hava operasyonları için kullanıldığı ve ABD’nin durumdan haberdar olduğu öne sürüldü.

Kaynaklara göre üs, İsrail’in çatışma sahasına yakın konuşlanmasını sağladı ve olası acil tahliye operasyonları için arama-kurtarma ekiplerine ev sahipliği yaptı.

İsrail ise konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.