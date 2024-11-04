ABD donanmasına meydan okudu: 'Başlarının üzerindeyiz...'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:28

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:28

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şahram İrani, donanmanın, bölge sularında seyreden Amerikan savaş gemilerini kapsamlı bir şekilde gözetlediğini söyledi.

İrani, “ABD uçak gemisinin yanı sıra bölgede bulunan 16 muhrip ve fırkateyn, keşif uçaklarımız tarafından sürekli gözetleniyor” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ABD savaş gemilerine dikkat çeken İrani, “Başlarının üzerindeyiz” diye ekledi.

İran gözetleme uçaklarının çıplak gözle bile görülebildiğini söyleyen İrani, bu görünürlüğü İran'ın “Amerikalılara bu bölge sizin yeriniz değil ve tüm hareketlerinizi gözlem altında tutuyoruz” demesi anlamına geldiğini söyledi.

İrani, bu konunun “Amerikalılar için bir endişe kaynağı” haline geldiğini savunarak, “Bu, düşmanı denizde bile gözetleme kabiliyetine sahip olduğumuz çok önemli bir gerçektir” dedi.

İrani, “Donanma, Venezuela'nın kıyı şeridinden Amerika, Avrupa ve Afrika'ya giden petrol ve ticari yüklere eşlik ederek gemilerimize karşı yapılabilecek her türlü ihlale karşı koymaktadır” diye konuştu.