Haftalık piyasa gelişmeleri: Yeni haftada piyasalar nasıl seyrediyor? Beklentiler neler? Gözler ABD seçimlerinde!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:53

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:54

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayı enflasyonu 2,88, yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 olarak kaydedildi.

Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), açıklanan verilere göre geçen ay açıklanan verilerle birlikte yüzde 50'nin altında kalmayı sürdürdü.

VERGİ HARÇ VE CEZA DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2024 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı.

Ekim ayında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43.93 oranında artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2025 harç ve cezalar yüzde 43.93 olarak artacak.

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,51 puan ve yüzde 0,25 azalışla 8.862,49 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,22 ile taş toprak, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan tamamladı.

S&P TÜRKİYE KREDİ NOTUNU GÜNCELLEDİ

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

GÖZLER ABD SEÇİMLERİ VE FED FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

ABD'de yarın yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, perşembe günü açıklanacak olan Fed'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 34,3400 liradan alınan dolar, 34,3420 liradan satılıyor. 37,4710 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,4730 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,3360 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,3300 lira olmuştu.