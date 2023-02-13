ABD, düşürülen "tanımlanamayan uçan cisimlerin" uzaylılar ile ilgisi olmadığını açıkladı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 23:33

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 23:33

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD güçlerinin dün Huron Gölü üzerinde bir "tanımlanamayan uçan cismi" vurmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karine Jean-Pierre, uzaylılar konusunda "Bu konuda sorular ve endişeler olduğunu biliyorum, ancak bu son düşürmelerle ilgili olarak uzaylılar ya da dünya dışı faaliyetler olduğuna dair yine hiçbir belirti yok" dedi.

"HAVA TRAFİĞİ RİSKİ NEDENİYLE DÜŞÜRÜLDÜ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise ABD Başkan Joe Biden'ın son operasyonlar hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "tanımlanamayan uçan cisimlerin", "casusluk tehditleri" nedeniyle değil "hava trafiği riskleri" nedeniyle düşürüldüğünü kaydetti.

Kirby, "Herhangi bir tür gözetleme yaptıklarından şüphelenmek için özel bir nedenimiz yok" diyerek, ancak bunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Kirby, ABD'nin bu cisimleri daha fazla tespit ettiğine inanmasının nedenlerinden birinin "artık onları arıyor olmaları" olduğunu belirterek, ABD radar sistemlerinin daha küçük, daha yavaş hareket eden cisimleri daha iyi izleyecek şekilde ayarlandığını aktardı.

"ENDİŞELENMEYE GEREK YOK"

Kriby ayrıca, "İleriye dönük tam olarak ne bekleyebileceğinizi söylemek benim için zor. Daha fazlasını gördüğümüzü düşünmemizin nedenlerinden biri de daha fazlasını arıyor olmamız. Amerikan halkının bu araçlarla ilgili olarak uzaylılar konusunda endişelenmesine gerek olduğunu düşünmüyorum" dedi.

ABD ordusu Pazar günü Huron Gölü üzerinde "tanımlanamayan bir uçan cismi" düşürdü. Bu, yaklaşık bir hafta içinde Amerikan güçleri tarafından hedef alınan dördüncü cisim oldu.