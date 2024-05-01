ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı: “Washington, Türkiye hakkında bilgisiz”

Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:52

Güncelleme: 01.05.2024 - 15:52

İsrail’in halen İran’a yanıt vermediğini ancak İran'ın yeni bir emsal teşkil ettiğini ve İran topraklarından İsrail topraklarına saldırarak Pandora'nın kutusunu açtığını ve İsrail hükümetinin halen ne yapacağına karar vermeye çalıştığını söyleyen Bryza, “Sanırım İsrail'deki siyasi yelpazenin her yerinde, sol görüşteki tüm İsrailliler İsrail'in yanıt vermesini istiyor. Ama ne Netanyahu ne de bence kabine üyelerinin büyük çoğunluğunun bölgesel bir savaş istemediğini biliyoruz. İran'la savaş istemiyorlar. Sanırım İran ordusuna karşı bir tepki vermenin yolunu arayacaklar, personeli değil belki altyapıyı hedef alacaklar. Bir siber saldırı başlatabilirler, bunu geçmişte de yaptılar. Ancak İsrail'in bakış açısına göre bölgesel bir savaş veya İsrail ile İran arasında topyekün bir savaş riskini azaltacak bir tür sınırlı fiziksel tepki olacağını düşünüyorum” dedi.

Öte yandan, F-16 sorununun çözülmesiyle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin iyiye gittiğini belirten Bryza, Beyaz Saray’ın Suriye’de YPG’ye verdiği destekle ilgili asıl sorunun Türkiye’nin Washington’da iyi tanınmaması olduğunu söyledi.

Bryza, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Ben, şahsen YPG'nin bir terör örgütü olduğuna inanıyorum. PKK'dır. Sadece Suriye'de faaliyet gösteriyor. ABD, bir terörist grupla diğerine karşı çalışmama yönündeki kendi politikasını çok samimiyetsiz bir şekilde ihlal ediyor. Ve şunu kesin olarak biliyorum ki, ABD ilk kez Obama döneminde YPG ile çalışmaya karar verdi. YPG'nin terör örgütü olduğunu bilerek, samimiyetsiz bir şekilde adını Suriye Demokratik Güçleri olarak değiştirmeye karar verdiler. Bu gerçekten kötü niyetin bir örneğiydi. Peki bu neden oldu? Bunun iki nedeni var. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde sahaya çıkıp IŞİD'le savaşmak isteyen ABD askerleri dışında kimseyi bulamadı. Ve açıkçası eğer YPG ya da PKK'lı teröristler ya da askerler, onlara ne isim vermek isterlerse istesinler, Amerikan askerleri yerine savaşıp ölmeye isteklilerse Washington'un bakış açısına göre bu iyi bir anlaşma."

"Diğer sorun ise Washington'un genel olarak Türkiye hakkındaki bilgisizliği. Türkiye gibi bu kadar büyük ve güçlü bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri'nde pek tanınmıyor. Ve bu, dış ilişkiler konusunda genel uzmanlardan çok, temelde bilirkişilerin alanıdır. Dış ilişkiler konusunda genel uzmanların hepsinin Rusya, Çin, Orta Doğu hakkında bir fikri var ama Türkiye hakkında pek bir şey bilmiyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkiye karşıtı tartışma, Washington'daki çeşitli diasporalar tarafından sıklıkla manipüle ediliyor. Ve dış politika elitlerini, Dışişleri Bakanlığı ya da Beyaz Saray'daki değil, düşünce kuruluşları ve gazetecilik alanındaki elitleri, Türkiye'nin YPG açısından bir terör örgütünü değil, tüm Suriyeli Kürtleri hedef aldığına ikna ettiler. Oldukça eğitimli, akıllı insanların bu derece manipüle edilmesi ve YPG ile Suriye'deki barışçıl Kürt nüfusu arasında ayrım yapmamaları akıllara ziyan. Yani bu sorun bir süre daha büyüyecek ama gerçek şu ki her iki başkent de ilişkileri iyileştirmeye karar verdi.”

İSRAİL VE BAKÜ-CEYHAN PETROL BORU HATTI

Türkiye’nin İsrail’e ticaret kısıtlamasını da değerlendiren Bryza, “Mavi Marmara olayını tekrar düşünürsek, sanırım 2010 yılı Haziran ayıydı. Bu durum Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde gerçek bir kırılmaya yol açtı. Ancak takip eden on yılda iki ülke arasındaki ticaret seviyesi %200'ün üzerinde arttı, yani iki kattan fazla arttı. Yani diplomatik ve siyasi ilişkiler çok kötü olmasına rağmen ticaret devam etti. Aslında İsrail, ham petrolünün çoğunu Bakü-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden ithal ediyor” dedi.

Bryza, sözlerini şöyle noktaladı:

“Türkiye'nin İsrail'e sanırım 54 kategori ürüne bu yasağı getirmesinden önce zaten İsrail'in Gazze'ye saldırılarından bu yana ticaret %20, %21, %21,5 oranına kadar azalmıştı. Artık iyice aşağı iniyor. Artık fark şu ki, özel şirketler belirli ürünleri İsrail'e ihraç edemeyecek. Bunun İsrail ekonomisi için o kadar da önemli olacağını düşünmüyorum, aklımda tüm ürünlerin hangi sektöre dahil olduğu bilgisi yok. Ama jet yakıtı var. Başka kaynaklar da var. Mermer ve başka mamul mallar var. Yani biliyorsunuz Türkiye İsrail için büyük bir ticaret ortağı değildi ve bunun tersi de geçerliydi. İsrail Türkiye'nin küçük ticaret ortağıdır ama politik olarak bu Türkiye açısından önemli bir tavır...”