ABD Genelkurmay Başkanı Milley koronavirüs oldu
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in koronavirüs test sonucunu pozitif çıktı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
BİDEN'LA BİR ARAYA GELDİ
Açıklamada, Milley’in ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak’ta emekli General Raymond Odierno’nun cenazesinde bir araya geldiği ifade edilerek, Milley’in görüşmeden önce ve sonra düzenli olarak test yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
BİR KİŞİ DIŞINDA...
Milley’in daha önce Covid-19 aşısı yaptırdığı ve güçlendirici doz da aldığını bildirilen açıklamada, Milley’in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm komutanların Covid-19 testi yaptırdığı ve bir kişi dışında sonuçların hepsinin negatif çıktığını aktarıldı.
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