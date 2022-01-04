Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri bandıralı bir gemiye el koydu

04 Ocak 2022 Salı, 04:00

Tahran ile Riyad’ın vekâlet savaşı sahalarından Yemen’de Husi milislerin önceki gün ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında bir gemiye el koyduğu belirtildi. Ülkede Suudi Arabistan destekli yönetim ile İran destekli Husiler arasında yıllardır çatışmalar sürüyor.

Suudi El İhbariye kanalının haberine göre, Riyad liderliğindeki Arap koalisyonundan “Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı düzenlediği” açıklaması yapıldı. Geminin, yıkılan bir sahra hastanesinden tıbbi ekipmanı Yemen’in Sokotra Adası’ndan Suudi Arabistan’a götürdüğü iddia edilirken Husiler “korsanlıkla” suçlandı. “Bu olayın Husilerin Babu’l Mendeb Boğazı’nda deniz seyrüseferini ve küresel ticareti ne denli tehdit ettiğini ortaya koyduğu” ifadeleri kullanıldı.

Suudi resmi ajansı SPA’nın haberinde, saldırıya uğradığı için yıkılan sahra hastanesinden tıbbi malzeme taşıyan BAE bandıralı gemiye Yemen’in kuzeyindeki Suudi limanı Cizan’a giderken el konulduğu aktarıldı.

AFP’nin haberine göre Kızıldeniz’de gemiye el koyduklarını doğrulayan Husi cephesinden ise “geminin Yemen karasularına izin almadan girdiği, Yemen halkının güvenliği ve istikrarını hedef alan düşmanca hareketlerde bulunduğu” açıklaması geldi. Geminin askeri mühimmat taşıdığı öne sürüldü.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), önceki gün Yemen’in Ras İsa Limanı yakınlarında bir gemiye saldırı düzenlendiğine dair raporlar alındığını ve inceleme yürütüldüğünü bildirmişti. Geminin konumunun Kızıldeniz’deki Ras İsa petrol terminalinin yaklaşık 23 deniz mili batısı olduğu belirtilerek, denizcilere bölgede “çok tedbirli” olmaları tavsiyesinde bulunulmuştu.

"PAZARI VURDULAR"

Öte yandan AA’nın haberine göre Husilerin, önceki gün ülkenin doğusunda bir halk pazarına düzenlediği roketli saldırıda dört kişi yaşamını yitirirken, altı kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle pazar yakınındaki benzin istasyonunda yangın çıktığı belirtildi. Arap koalisyonunun Beyda kentinde Husilerin kontrolündeki bir askeri kampa hava saldırısı düzenlediği de gündeme yansıdı. SPA’nın haberine göre, Husilerin kampı “silah depolama, tedarik etme ve saldırılar gerçekleştirme amaçlı kullandığı” ifade edildi.

Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor. Sokotra Adası’nda BAE destekli Güney Geçiş Konseyi güçleri etkin.